Любите групповые звонки? WhatsApp делает их удобнее

WhatsApp совершенствует работу групповых голосовых чатов, делая ее более удобной для всех пользователей. На данный момент можно начать групповой голосовой вызов с участием до 32 человек, но это может быть раздражающим для тех, кто не может присоединиться. Однако благодаря новому обновлению, которое будет предоставлено платформой, эта проблема будет решена.

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После начала группового вызова каждому участнику группы будет отправлено уведомление, которое можно проигнорировать, если решено не отвечать на звонок. Во время звонка вам будут доступны элементы управления, позволяющие отключить звук в чате или завершить звонок. Новая функция будет размещена сверху чата. Те, кто не желает находиться в чате, смогут по-прежнему отправлять и получать сообщения, имея полный контроль над ситуацией.

Теперь в групповых голосовых чатах можно будет участвовать до 32 человек, причем WhatsApp гарантирует шифрование всех звонков. Голосовые чаты скоро станут доступными на платформах Android и iOS. Увеличение лимита будет внедрено сначала для групп, имеющих более 32 человек, но будут некоторые ограничения. Позже возможность присоединиться к звонку будет предоставлена группам размером до 32 человек.

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WhatsApp добавляет новые функции, которые будут реально полезны для людей. Многие приложения продолжают добавлять новые возможности, о которых пользователи никогда не просили, однако функция с увеличенным лимитом лиц группового звонка явно будет востребована и приносить пользу многим людям.