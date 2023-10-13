Вертолетные отряды РФ займутся уничтожением морских дронов в Черном море
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Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ, вертолеты ВМФ России, в том числе Ка-27, Ка-29 и Ми-8, будут выполнять задачи по поиску и уничтожению полупогружаемых морских беспилотников. Экипажи вертолетов уже прошли подготовку и выполняют боевые задачи в Черном море.
В дальнейшем такие специальные вертолетные подразделения будут сформированы и на других российских флотах для защиты кораблей и портовой инфраструктуры. Обнаружение полупогружаемых морских беспилотников представляет собой сложную задачу, поскольку их трудно обнаружить с помощью радара или визуального наблюдения на поверхности воды.
Вертолетчики разрабатывают тактику обнаружения и нейтрализации таких аппаратов в неблагоприятных погодных условиях и при ограниченной видимости. Наиболее эффективными средствами борьбы с данными угрозами при их обнаружении считаются крупнокалиберные пулеметы и артиллерия.
Этот шаг подчеркивает стремление российских военных защитить свои морские объекты и укрепить безопасность в своих водах и вокруг них.
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