Американская молодежь считает, что android-смартфоны предназначены для пожилых людей

По данным Wall Street Journal, большинство подростков США сегодня считают, что андроид-смартфоны - это устаревшая технология. Например, 20-летний создатель контента по имени Абдул Чемберлен в апреле опубликовал видео, в котором написал: "Вы говорите, что у вас все еще есть дроид в 2023 году? Вам должно быть не менее 50 лет". Для тех, кто не в курсе, компания Motorola использовала бренд Droid для своих ранних телефонов на платформе Android, а первый Motorola Droid, выпущенный в 2009 году, считается первым настоящим конкурентом iPhone в США.

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Эти телефоны были известны благодаря роботизированному звуковому сигналу "DROID", который раздавался каждый раз, когда телефон получал новое уведомление. В видеоролике Чемберлен называет телефон на базе Android устройством, которое есть только у родителей.

По данным Statcounter, в США iOS опережает Android с перевесом 57% к 42%. Опрос 7100 подростков, проведенный в прошлом году американской инвестиционной компанией Piper Sandler, показал, что 87% подростков владеют iPhone. Столько же подростков заявили, что планируют купить еще один iPhone, когда придет время заменить текущее устройство.

Как ни странно, собственная система обмена сообщениями Google для Android использует платформу Rich Communication Services (RCS). Она предлагает такие привычные функции, как сквозное шифрование, индикаторы набора текста, уведомления о прочтении сообщений и высококачественные изображения, но только в том случае, если все участники чата используют Android. Как вы думаете, что произойдет, если в группу войдут пользователи iPhone? Все эти функции исчезнут.