Бить баклуши по три дня в неделю некогда: у предприятия появились заказы и, соответственно, работа.

Стоимость автомобилей в России, в том числе предназначенных для коммерческого использования, растёт гораздо, если не сказать кратно быстрее реальных доходов населения и бизнеса. Поэтому автомобильное кредитование и лизинг являются ключевыми инструментами для получения транспортных средств без единомоментного вложения в них колоссальных средств, которых у физических и юридических лиц попросту нет.

Источник изображения: КАМАЗ.

Всё бы ничего, но высокая ключевая ставка, которая снижается недостаточно быстрыми для развития экономики темпами, препятствует активному автокредитованию и, как следствие, развитию автомобилестроения, и главный российский производитель грузовой техники — КАМАЗ — даже вознамерился этим летом — с августа по октябрь — временно перейти на четырёхдневную рабочую неделю.

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Впрочем, потихоньку рынок стабилизируется, а у КАМАЗа появились новые заказы. Как результат, руководство предприятия отказалось от ранее озвученного плана переходить на четырёхдневную рабочую неделю. Заказов оказалось достаточно много, чтобы полностью отрабатывать стандартную «пятидневку».

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в среднем каждые сутки на заводе будут выпускать 160 машинокомплектов для будущих грузовиков.