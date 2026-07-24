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Редакция
События в мире Михаил Андреев
КАМАЗ намерен начать испытания полностью беспилотных грузовиков в 2028 году
Полностью беспилотных в том смысле, что в кабине человек даже для проформы сидеть не будет.
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Пока что в России беспилотная автомобильная техника эксплуатируется исключительно в тестовых режимах и при этом с обязательным нахождением водителя в кабине — преимущественно с целью соблюдения законодательства, ну и на всякий случай тоже. Понятно, что бесконечно так продолжаться не будет: законодательство, равно как и системы автономного управления, «допилят», и тогда сбудется мечта любого руководителя транспортной компании — водители станут не нужны.

Источник изображения: КАМАЗ.

На текущем этапе это, впрочем, отдалённая перспектива, но КАМАЗ работает над реализацией плана. Так, главный российский производитель грузовой техники планирует начать испытания полностью беспилотных грузовиков в 2028 году. Именно полностью беспилотных — то есть, когда в кабине отсутствуют операторы или водители, и машина едет самостоятельно безо всяких «но». Предполагается, что законодательство в этой сфере к тому времени будет уже доработано.

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Отметим, что формально беспилотные грузовики в России уже успешно проходят испытания. Да, в кабинах сидят инженеры-испытатели, но за всё время поездки им не приходится вмешиваться в процесс управления: автомобиль сам поддерживает скорость, объезжает препятствия, и доезжает до пункта назначения.

Понятно, что в единочасье все «траки» в стране беспилотными не станут. Этот процесс затянется на десятилетия, но в конечном счёте профессия водителя грузовика исчезнет под действием объективных факторов. Так выгоднее транспортным компаниям, да и в целом быстрее и эффективнее, и при таких вводных данных никто бороться за права трудящихся, конечно же, не станет.

#россия #технологии #техника #автомобили #транспорт #наука #беспилотники
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