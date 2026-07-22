Продажи начнутся когда-нибудь в будущем.

Выбирая между полноценными электромобилями или же гибридами, в России большинство людей склоняются ко второму варианту. Да, это «ни рыба, ни мясо», поскольку запас хода на электротяге у гибрида смехотворный, годящийся разве что для перемещения по городу, а для полноценного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания у него из-за тяжёлой тяговой батареи заметно более слабая динамика. Но в целом как «игрушка» вполне себе вариант.

Источник изображения: Great Wall Motor.

И вот, сегодня профильная пресса сообщила о том, что компания Great Wall Motor, а если конкретнее, то её российское подразделение «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», получило в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на гибридную версию внедорожника Tank 400.

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В Китае такой вариант внедорожника продаётся с осени прошлого года. За счёт наличия электродвигателя гибридный Tank 400 демонстрирует значительно более приятную динамику, разгоняя автомобиль за 6,8 секунд, в противовес 9,8 секундам у обычной бензиновой версии, и при том, что гибридная версия весит на 430 кг больше стандартной.

Сроки появления гибридного Tank 400 в российских автосалонах пока не уточняются. Следует понимать, что такой автомобиль будет очень, очень сильно дороже базового бензинового, который и так в России из-за особенностей законодательства стоит нецензурно больших денег. Так что говорить о больших продажах даже гипотетически не стоит.