Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России сертифицирована гибридная версия внедорожника Tank 400
Продажи начнутся когда-нибудь в будущем.
реклама

Выбирая между полноценными электромобилями или же гибридами, в России большинство людей склоняются ко второму варианту. Да, это «ни рыба, ни мясо», поскольку запас хода на электротяге у гибрида смехотворный, годящийся разве что для перемещения по городу, а для полноценного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания у него из-за тяжёлой тяговой батареи заметно более слабая динамика. Но в целом как «игрушка» вполне себе вариант.

Источник изображения: Great Wall Motor.

И вот, сегодня профильная пресса сообщила о том, что компания Great Wall Motor, а если конкретнее, то её российское подразделение «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», получило в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на гибридную версию внедорожника Tank 400.

реклама

В Китае такой вариант внедорожника продаётся с осени прошлого года. За счёт наличия электродвигателя гибридный Tank 400 демонстрирует значительно более приятную динамику, разгоняя автомобиль за 6,8 секунд, в противовес 9,8 секундам у обычной бензиновой версии, и при том, что гибридная версия весит на 430 кг больше стандартной.

Сроки появления гибридного Tank 400 в российских автосалонах пока не уточняются. Следует понимать, что такой автомобиль будет очень, очень сильно дороже базового бензинового, который и так в России из-за особенностей законодательства стоит нецензурно больших денег. Так что говорить о больших продажах даже гипотетически не стоит.

#россия #китай #автомобили #транспорт #tank #tank 400
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter