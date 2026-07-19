Всё верно: ниже одного процента от всех продаж.

Обретение финансового благополучия всегда ведёт за собой стремление к комфорту и приложению минимума усилий для выполнения повседневных задач. Это работает и на уровне конкретного индивидуума, и на уровне государства в целом. Так, США, будучи пока что самым богатым рынком на планете в рамках одной отдельно взятой страны, раньше всех и масштабнее всех начали обрастать элементами комфортной жизни. Такими, например, как автоматические коробки передач.

Пока в Европе, Азии и на постсоветском пространстве повально ездили, работая обеими ногами и обеими руками, в США уже на протяжении 50—60 лет водители преимущественно отдают предпочтение более удобным и безопасным со всех точек зрения «автоматам». За прошедшие десятилетия ситуация дошла до такой стадии, что на сегодняшний день на американском рынке доля продаж новых автомобилей с механическими коробками передач опустилась ниже 1% — до 0,9%, если быть точными. В 1980 году их доля составляла 35%.

Источник изображения: ChatGPT.

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Как передаёт издание Gadget Review, в текущем году на рынке США представлены всего-навсего 24 модели автомобилей с механической трансмиссией. Что до подготовки водителей, то, как сообщается, навыкам управления автомобилем с «механикой» обучались лишь 39% американских представителей «поколения Z» — рождённых в период с конца 1990-х по начало 2010-х.

Вышеописанная американская реальность — это ни хорошо, ни плохо, это просто данность этого рынка. И если раньше это объяснялось в целом богатством США и их граждан, поскольку классический гидромеханический «автомат» удорожает машину и «отжирает» часть её мощности, то на сегодняшний день тренд на «автоматизацию» переключения передач уже общемировой. Добиться этого удалось за счёт изобретения более доступных и эффективных вариантов автоматических коробок передач: вариаторов и роботизированных трансмиссий.

В России водители тоже всё чаще предпочитают именно «автоматы». Так, по статистике за прошлый год, более 74% новых проданных в стране автомобилей были оснащены именно автоматическими коробками передач. Причём этот показатель был бы гораздо выше, если бы не влияние «АвтоВАЗа», до сих пор оснащающего свои машины в доступных комплектациях «механикой». Так что пройдёт совсем немного времени, и смысла сдавать экзамен на управление автомобилем на МКПП не будет ровным счётом никакого.