Комплекс небольшой — всего 0,2 гектара, но как проба пера вполне сгодится.

Большинство территории России относится к зоне рискованного земледелия, и если бы не удобрения, грамотное орошение и теплицы, все вместе позволяющие сглаживать влияние климата на «выход» конечного продукта, то ситуация с обеспеченностью сельхозпродукции была бы критической. В отдельных южных регионах, впрочем, выращивать продукты питания, в том числе десертного типа, вполне прибыльно, и при желании этот процесс можно даже растягивать на круглый год.

Так, издание «Агроинвестор» сообщило о том, что в Ростовской области открылся первый в стране тепличный комплекс для выращивания черешни площадью 0,2 га. Владельцем уникального для России тепличного комплекса является компания «Агрофирма “Донецкая долина”». Понятно, что на площади в 0,2 га много деревьев черешни и, как следствие, огромный урожай ягоды не соберёшь, но в качестве своеобразной пробы пера — вполне сойдёт. Дальше при необходимости и желании производство всегда можно расширить.

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Как справедливо отметили создатели тепличного комплекса, его открытие позволит раньше и с более выгодными ценами выходить на отечественный рынок черешни, который в мае—июне практически полностью обеспечивается поставками из Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Насколько такое технологичное садоводство рентабельно, покажет начало сезона в следующем году. Что-то нам подсказывает, что затраты на отопление теплицы и досвечивание деревьев с целью изменения их природного цикла по определению сделают конечную продукцию более дорогой по сравнению со странами, где всех этих издержек в силу географии нести не нужно. Впрочем, как мы уже отметили выше, всё станет ясно уже через год.