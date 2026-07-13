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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дизайнер BMW X5 и X6 Пьер Леклерк получил российское гражданство
Вряд ли это значит что-то кроме самого факта его получения.
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Горячо любимые в России и не только классический кроссовер BMW X5 и хэтчбек-кроссовер BMW X6 в их современном внешнем виде берут своё начало от моделей в кузовах E70 и E71 соответственно. Более современные модели этих кроссоверов являются, по сути, их рестайлингами, что дополнительно подтверждает удачность первоначального дизайна. А за дизайн кузовов E70 и E71 отвечал бельгиец Пьер Леклерк, который сегодня попал в новостные ленты российских информационных агентств благодаря опубликованному Указу президента России о принятии Леклерка в российское гражданство.

Источник изображения: Citroen.

Естественно, в Указ включён не только Леклерк, а ещё одиннадцать человек, но основное внимание автомобильных изданий отметили именно бельгийского автодизайнера. Причина, по которой Леклерка приняли в российское гражданство, неизвестна. Отдельные оптимисты от мира автомобильной отрасли полагают, что титулованный бельгиец в России будет заниматься проектированием экстерьеров новых российских автомобилей, но что-то нам подсказывает, что это слишком розовый взгляд на происходящую действительность.

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Пьер Леклерк работал дизайнером в BMW до 2013 года, после чего трудился в китайском концерне Great Wall Motors, а в 2017 году перешёл на работу в Kia. Затем снова сменил работодателя и ушёл в Citroen. Проще говоря, на одном месте дизайнеру не сидится.

#россия #автомобили #транспорт #bmw
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