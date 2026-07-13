На достижение этого результата ленте потребовалось три месяца.

Наверное, лучшим итогом жизни артиста может стать то, что после его смерти о нём будут снимать художественные или даже документальные (биографические) фильмы. Драма «Майкл», посвящённая творчеству Майкла Джексона, конечно же, больше художественное произведение, чем полноценная биография, но стать одним из самых кассовых фильмов текущего года ей это, конечно же, не помешало.

Так, тематическое издание Deadline сообщило о преодолении «Майклом» отметки в 1 миллиард долларов в мировом прокате. Таким образом, лента режиссёра Антуана Фукуа стала вторым вышедшим в этом году фильмом, преодолевшим этот заветный рубеж. Первым стал полнометражный анимационный фильм «Супер Марио: Галактическое кино».

Источник изображения: Lionsgate Films, GK Films, Optimum Productions, Universal Pictures

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В Соединённых Штатах — традиционно самой «киносмотрящей» и «видеоиграющей» стране в мире — «Майкл» собрал $371,8 млн, а во всём остальном мире в целом — $629,8 млн. Какова доля России в этих сборах, сказать сложно: последний раз об успехах ленты на российском рынке сообщалось в середине июня, когда её сборы перевалили 1 миллиард рублей (примерно 15 миллионов долларов по тогдашнему курсу). В любом случае, эта доля незначительна.

Бюджет «Майкла» оценён в $200 миллионов. Таким образом, фильм уже пять раз окупил собственное производство и принёс своим создателям баснословную прибыль.