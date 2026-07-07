С начала самокатного сезона совершено 30 миллионов поездок. В прошлом году за то же время их было совершено 22 миллиона.

При всём зачастую совершенно оправданном негативном отношении к пользователям электросамокатов, которые не понимают, где, как и с какой скоростью им разрешено двигаться в целом и пересекать проезжие части в отдельности, популярность этого вида транспорта, которым люди доезжают от дома до входа в метро, продолжает расти словно на дрожжах.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, по данным главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова, с начала самокатного сезона москвичи совершили на этом виде транспорта уже 30 миллионов поездок. Для сравнения, годом ранее за аналогичный период было совершено 22 миллиона поездок. Таким образом, в среднем ежедневно самокаты «перевозят» свыше 330 тысяч пассажиров.

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При этом в Москве активно решается задача исправления репутации самокатчиков. Так, чтобы арендовать электросамокат, в столице необходимо пройти верификацию через портал mos.ru, в котором обязательно должны быть приложены ваши документы, удостоверяющие личность и возраст. Пользоваться арендными электросамокатами в Москве могут только совершеннолетние, что, по данным Дептранса, уже позволило значительно сократить число аварий с участием этого вида средств индивидуальной мобильности.