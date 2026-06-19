Темп уменьшения ключевой ставки снизился.

На протяжении последнего года Центральный банк России после рекордного взвинчивания ключевой ставки стабильно постепенно её снижал на значения от 50 до 100 базисных пунктов (на 0,5—1%). Так продолжалось вплоть до сегодняшнего дня, когда пресс-служба ЦБ РФ отрапортовала пусть и о продолжающемся уменьшении «ключа», но уже гораздо более медленными темпами. По итогам очередного заседания совета директоров регулятор принял решение о снижении ключевой ставки ещё на 25 базисных пунктов, или с 14,5% до 14,25% годовых.

Источник изображения: ChatGPT.

Следует понимать, что снижение ключевой ставки это всегда палка о двух концах. С одной стороны, её снижение делает более доступным кредитование, в том числе для бизнеса, а с другой стороны, делает практически бессмысленной практику сбережения средств через покупку государственных облигаций или оформление вкладов в банках. Собственно, именно поэтому ЦБ так неохотно и с черепашьей скоростью снижает ставку после её взлёта до небес в конце 2024 года: никому не интересно резко терять вкладчиков, и в данном случае ЦБ балансирует между интересами кредиторов, вкладчиков и заёмщиков.

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Исторически в России наиболее удобным для всех участников рынка значением ключевой ставки являлось 8%. По всей видимости, к этому значению «ключ» придёт ещё в течение порядка двенадцати месяцев.