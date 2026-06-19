На протяжении последнего года Центральный банк России после рекордного взвинчивания ключевой ставки стабильно постепенно её снижал на значения от 50 до 100 базисных пунктов (на 0,5—1%). Так продолжалось вплоть до сегодняшнего дня, когда пресс-служба ЦБ РФ отрапортовала пусть и о продолжающемся уменьшении «ключа», но уже гораздо более медленными темпами. По итогам очередного заседания совета директоров регулятор принял решение о снижении ключевой ставки ещё на 25 базисных пунктов, или с 14,5% до 14,25% годовых.
Следует понимать, что снижение ключевой ставки это всегда палка о двух концах. С одной стороны, её снижение делает более доступным кредитование, в том числе для бизнеса, а с другой стороны, делает практически бессмысленной практику сбережения средств через покупку государственных облигаций или оформление вкладов в банках. Собственно, именно поэтому ЦБ так неохотно и с черепашьей скоростью снижает ставку после её взлёта до небес в конце 2024 года: никому не интересно резко терять вкладчиков, и в данном случае ЦБ балансирует между интересами кредиторов, вкладчиков и заёмщиков.
Исторически в России наиболее удобным для всех участников рынка значением ключевой ставки являлось 8%. По всей видимости, к этому значению «ключ» придёт ещё в течение порядка двенадцати месяцев.