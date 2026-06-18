Испытания подтвердили соответствие заданным условиям и параметрам.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» станет первой в России железной дорогой такого класса, и поскольку ничего даже близко подобного в стране раньше не возводилось, то и испытывать её элементы нужно особенно тщательно. И вот сегодня ОАО «РЖД» сообщило о завершении цикла испытаний контактной сети для первого этапа данной магистрали.

Источник изображения: ChatGPT.

Как отметили в пресс-службе компании, испытания подтвердили соответствие всех компонентов контактной сети техническому заданию для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург». РЖД напомнили о том, что проектированием и созданием контактной сети ВСМ совместно занимались около 80 российских предприятий. В общей сложности испытания проводились порядка десяти месяцев: они начались в августе прошлого года, а завершились в июне текущего.

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Напомним, что помимо совершенно другого железнодорожного полотна, способного выдерживать такие колоссальные постоянные нагрузки, на ВСМ будут применяться также более износостойкие силовые провода из медно-магниевого сплава с на 50% большим сечением, чем на обычных электрифицированных линиях.

Высокоскоростной статус ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» будут обеспечивать поезда производства «Уральских локомотивов», способные развивать скорость до 400 км/ч. Благодаря таким характеристикам расчётное время в пути между фактической и северной столицами России сократится всего до 2 часов 15 минут. Для сравнения, на «Сапсане» этот же путь занимает порядка 4 часов, а на старых поездах дальнего следования и вовсе надо было трястись порядка 8 часов. Так что расстояние между Москвой и Питером за последние четверть века, образно выражаясь, «сжалось» в четыре раза.