Мощность у такого двигателя смехотворная по современным меркам, но крутящий момент должен быть поинтереснее, чем у бензиновых моторов.

Рамному внедорожнику УАЗ «Патриот» как будто бы на роду написано иметь под капотом дизельный двигатель, но до осознания этого факта представители Ульяновского автозавода дошли совсем недавно. В прошлом году о «Патриоте» с таким силовым агрегатом стала появляться первая информация, осенью начались его испытания, ну а на текущем этапе они уже вышли на заключительный этап. По крайней мере, об этом сообщило издание Autonews со ссылкой на видео испытаний на полигоне НАМИ.

Источник изображения: Autonews, УАЗ.

В плане мощности характеристики этого дизельного мотора совсем несерьёзные — с двух литров и при наличии турбонаддува снимается всего-навсего 136 лошадиных сил. Зато крутящий момент значительно интереснее, чем у бензинового собрата: дизельный новичок развивает максимальный крутящий момент в 320 Нм, тогда как 2,7-литровый бензиновый старичок от ЯМЗ — 235 Нм.

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Естественно, ключевым преимуществом дизельного мотора будет его тяговитость и экономичность на единицу объёма топлива. Погоня за максимальной скоростью — это к машинам другого класса, других производителей и, что логично, других ценовых диапазонов. К слову, о стоимости УАЗ «Патриот» с турбодизелем пока ничего досконально неизвестно, но можно предположить, что доступным для широких слоёв населения это удовольствие явно не будет.