Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились качественные фотографии автомобилей Volga в дилерских автосалонах
В преддверии старта продаж, который состоится уже завтра, 19 июня.
реклама

Уже завтра, 19 июня, в России начнутся официальные продажи автомобилей возрождённого бренда Volga, основу для которых, как вы хорошо знаете, дал китайский концерн Geely Auto, ну а сегодня в Сети начали появляться качественные фотографии из официальных дилерских центров. Как передаёт TG-канал «Автопоток», на снимках преимущественно можно заметить два кроссовера: C-класса K40 (в девичестве Geely Atlas) и D-класса K50 (Geely Monjaro).

Источник изображения: Автопоток.

Напомним, что данные автомобили в техническом плане полностью идентичны своим «донорам», а уровень локализации их производства на текущем этапе столь низок, что об этом нет смысла даже говорить. Кроме того, судя по итоговым ценам, машинокомплекты для сборки новых «Волг» не освободили от ввозных таможенных пошлин и утильсбора.

Источник изображения: Автопоток.

реклама

Седан C50 будет идти по цене от 2 899 000 рублей, кроссовер K40 по цене от 2 749 000 рублей, ну и кроссовер K50 — по цене от 4 199 000 рублей. Финальная стоимость во всех трёх случаях зависит от конечной комплектации. Volga K50 в «топе», например, будет стоить уже под 4 600 000 рублей, а это уже примерно столько же, сколько в России официально стоит оригинальный Geely Monjaro.

Источник изображения: Автопоток.

Какова судьба у данных автомобилей, покажет исключительно время. Понятно, что значительная часть этих машин будет вынужденно закупаться в таксопарки в частности и в корпоративные автопарки в целом, а вот востребованность у физических лиц пока под очень большим вопросом.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему 30 FPS иногда лучше 60 – маркетинг в 2026 году
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
Фильм «Третий человек» — почему великое кино иногда оказывается всего лишь чертежом
Обзор телевизора TCL 75P7L: основа для домашнего кинотеатра и игрового центра в 2026 году
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter