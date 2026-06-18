В преддверии старта продаж, который состоится уже завтра, 19 июня.

Уже завтра, 19 июня, в России начнутся официальные продажи автомобилей возрождённого бренда Volga, основу для которых, как вы хорошо знаете, дал китайский концерн Geely Auto, ну а сегодня в Сети начали появляться качественные фотографии из официальных дилерских центров. Как передаёт TG-канал «Автопоток», на снимках преимущественно можно заметить два кроссовера: C-класса K40 (в девичестве Geely Atlas) и D-класса K50 (Geely Monjaro).

Источник изображения: Автопоток.

Напомним, что данные автомобили в техническом плане полностью идентичны своим «донорам», а уровень локализации их производства на текущем этапе столь низок, что об этом нет смысла даже говорить. Кроме того, судя по итоговым ценам, машинокомплекты для сборки новых «Волг» не освободили от ввозных таможенных пошлин и утильсбора.

Источник изображения: Автопоток.

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Седан C50 будет идти по цене от 2 899 000 рублей, кроссовер K40 по цене от 2 749 000 рублей, ну и кроссовер K50 — по цене от 4 199 000 рублей. Финальная стоимость во всех трёх случаях зависит от конечной комплектации. Volga K50 в «топе», например, будет стоить уже под 4 600 000 рублей, а это уже примерно столько же, сколько в России официально стоит оригинальный Geely Monjaro.

Источник изображения: Автопоток.

Какова судьба у данных автомобилей, покажет исключительно время. Понятно, что значительная часть этих машин будет вынужденно закупаться в таксопарки в частности и в корпоративные автопарки в целом, а вот востребованность у физических лиц пока под очень большим вопросом.