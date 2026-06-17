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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве полностью завершено обновление парка трамваев
По столичным маршрутам курсируют свыше шестисот современных трамваев.
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Хоть Москва в своё время и утратила статус троллейбусной столицы постсоветского пространства в ходе процесса демонтажа нависающих над проезжими частями и закрывающих небо контактных проводов, но трамвай, у которого, казалось бы, те же самые проблемы эстетического характера, в столице остаётся и продолжает быть любимым среди горожан. И вот, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, продолжительный процесс модернизации парка столичных трамваев полностью завершён: сейчас по городу в общей сложности курсируют более 600 современных трамваев.

Источник изображения: mos.ru.

Все новые московские трамваи оснащены климатическими установками, информационными экранами, портами для зарядки мобильных устройств, а также электронными валидаторами для оплаты проезда. Кроме того, конструктивно эти трамваи являются низкопольными, что упрощает посадку и высадку пожилых пассажиров и пассажиров с ограниченными возможностями.

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В пресс-службе мэра Москвы также напомнили, что в городе активно развивается направление автономных (беспилотных) трамваев. Несмотря на то, что эксперименты проходят крайне успешно, пока что об их массовом использовании говорить не приходится: к концу текущего года общее количество автономных трамваев в Москве должно увеличиться всего до 15 единиц. Зато к 2030 году, по плану, уже две трети всех столичных трамваев должны будут перевозить пассажиров уже без водителей.

#россия #технологии #техника #транспорт #наука #москва #трамваи
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