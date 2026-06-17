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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме предложили обязать пользователей СИМ оформлять аналог ОСАГО
Проблемы, создаваемые пользователями электровелосипедов и электросамокатов, с повестки дня не уходят.
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Дорожно-транспортных происшествий в городах с участием пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в виде электровелосипедов и электросамокатов, причём, по их безусловной односторонней вине, хоть и становится меньше, поскольку участники дорожного движения вынужденно становятся более внимательными, но в целом проблема как таковая остаётся серьёзной. И чтобы хотя бы частично её решить, в Госдуме предложили обязать людей, пользующихся СИМ, в первую очередь курьеров, оформлять страхование ответственности, аналогичное ОСАГО.

Источник изображения: ChatGPT.

По словам главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, данное обязательство должно распространяться на пользователей СИМ соответствующей мощности, и в первую очередь — курьеров. Как отметил Нилов, такое решение позволит возмещать нанесённый по вине пользователей СИМ ущерб за счёт страховых компаний. Сейчас, справедливо отметил глава комитета, компенсации определяются доброй волей и договорённостями, которые могут нарушаться в одностороннем порядке.

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Следует понимать, что курьеры и другие пользователи СИМ зачастую используют для передвижения не проезжую часть, а более безопасные с их точки зрения тротуары. При таких вводных данных значительная часть аварий с участием СИМ происходит при повороте автомобиля на прилегающую территорию, когда водитель попросту не ожидает столь быстрого движения по тротуару. Иными словами, по тротуару двигаются со скоростью, с которой по нему двигаться, в общем-то, хоть и не запрещено, но чревато большими проблемами.

#россия #экономика #транспорт
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