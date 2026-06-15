Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кроссовер Volga K50 будет оснащаться фирменным голосовым ассистентом
С его помощью можно будет в том числе открывать панорамную крышу и управлять климатической установкой.
реклама

Если вам доводилось управлять современным автомобилем, напичканным бесконечными ассистентами, то вы знаете, что в машинах ценового диапазона выше среднего, особенно среди китайских производителей, зачастую реализованы системы голосового управления многочисленными функциями автомобиля. Кроссовер Volga K50, в основе которого лежит Geely Monjaro, также получит собственный «фирменный» голосовой ассистент, о чём сообщил TG-канал «Автопоток» со ссылкой на сведения «Российской газеты».

Источник изображения: VOLGA.

Как уточняется, голосовой ассистент в Volga K50 может применяться, в частности, для открытия/закрытия панорамной крыши и люка, а также для управления климатической установкой. Логично предположить, что голосовыми командами можно будет в том числе управлять мультимедийной системой, включая радиостанции или выбирая музыку, открывать окна, и прочее.

реклама

Напоминаем, что весь стартовый модельный ряд «Волги» после её реинкарнации поступит в официальную продажу уже в эту пятницу, 19 июня. На текущем этапе это автомобили Volga C50, Volga K40 и Volga K50, в основе которых лежат Geely Preface, Geely Atlas, ну и, как мы уже упомянули выше, Geely Monjaro соответственно. Цены на «Волги» на данном этапе лишь незначительно ниже своих «доноров» в общем масштабе их стоимости, что, конечно, сразу же ставит под вопрос и большое сомнение весь данный проект. Уж от таможенных пошлин все машинокомплекты для поддержания производства на плаву явно можно было избавить.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga #geely monjaro #volga k50
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших фильмов о космосе, которые не уступают «Интерстеллару»
Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
Почему современные игры не радуют — парадокс мощного железа и скромных эмоций
Битва за трон: Olden Era против Heroes V
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Ржавые корабли и далекие планеты — 8 фильмов в жанре космической фантастики из 90-х
Водянка с 3D дисплеем Thermalright Wonder Vision 360: обзор и как справляется с Ryzen 9 9950X3D
Как я заставил Qwen 3B и Phi-4 работать в каскадной связке на домашнем ПК
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter