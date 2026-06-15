С его помощью можно будет в том числе открывать панорамную крышу и управлять климатической установкой.

Если вам доводилось управлять современным автомобилем, напичканным бесконечными ассистентами, то вы знаете, что в машинах ценового диапазона выше среднего, особенно среди китайских производителей, зачастую реализованы системы голосового управления многочисленными функциями автомобиля. Кроссовер Volga K50, в основе которого лежит Geely Monjaro, также получит собственный «фирменный» голосовой ассистент, о чём сообщил TG-канал «Автопоток» со ссылкой на сведения «Российской газеты».

Источник изображения: VOLGA.

Как уточняется, голосовой ассистент в Volga K50 может применяться, в частности, для открытия/закрытия панорамной крыши и люка, а также для управления климатической установкой. Логично предположить, что голосовыми командами можно будет в том числе управлять мультимедийной системой, включая радиостанции или выбирая музыку, открывать окна, и прочее.

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Напоминаем, что весь стартовый модельный ряд «Волги» после её реинкарнации поступит в официальную продажу уже в эту пятницу, 19 июня. На текущем этапе это автомобили Volga C50, Volga K40 и Volga K50, в основе которых лежат Geely Preface, Geely Atlas, ну и, как мы уже упомянули выше, Geely Monjaro соответственно. Цены на «Волги» на данном этапе лишь незначительно ниже своих «доноров» в общем масштабе их стоимости, что, конечно, сразу же ставит под вопрос и большое сомнение весь данный проект. Уж от таможенных пошлин все машинокомплекты для поддержания производства на плаву явно можно было избавить.