События в мире Михаил Андреев
На Алтае разработали 22-тонный гусеничный вездеход для установки линий электропередач
Машина может работать в непростых географических условиях.
Географические реалии России таковы, что требуют большого количества самой разной специализированной техники. Одним таким представителем спецтехники в стране стало больше: как сообщила пресс-служба барнаульского «Алтайлесмаша», предприятие разработало новый крупный вездеход на гусеничном ходу.

Источник изображения: «Алтайлесмаш».

Как пишут сотрудники предприятия, вездеход выполнен по схеме «четыре в одном» и может бурить в земле отверстия под установку опор линий электропередач, расчищать строительную площадку, грузить соответствующие опоры на борт, ну и, естественно, заниматься их установкой.

Выполнять все эти операции вездеходу позволяет не только платформа повышенной проходимости с шестикатковым гусеничным шасси, но и двигатель ЯМЗ-238, а также крано-манипуляторная установка КМУ-150 Галичского автокранового завода.

Снаряженная масса вездехода составляет 22 тонны, и ещё до 7 тонн он способен брать на борт в качестве полезной нагрузки. Производитель оценил свой новенький вездеход в 18 миллионов рублей, что для рабочего инструмента, который должен в кратчайшие сроки «отбить» свою стоимость, в принципе, вполне приемлемо.

#россия #экономика #промышленность
