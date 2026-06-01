В сезон отпусков это критически важно.

Учитывая аномально жаркий для средней полосы России май начало календарного лета прошло как-то незаметно. Тем не менее, сегодня 1 июня, и в стране потихоньку начинается сезон отпусков. Кто и как проводит свой заслуженный отдых — тема дискуссионная, но многие предпочитают тратить безумные деньги на поездки «на юг», что немыслимо без авиации и, как следствие, без керосина. И чтобы сезон отпусков прошёл без накладок, которые авиакомпании будут отбивать за счёт пассажиров, сегодня Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина.

Источник изображения: ChatGPT.

Как отмечено в соответствующей сопроводительной документации, ограничение будет действовать вплоть до 30 ноября текущего года.

реклама

Исключение из постановления всё же присутствует: так, партии авиационного керосина, экспорт которых был согласован до вступления запрета в силу, под ограничение не попадают. Так что ранее заключённые контракты выполнены будут.