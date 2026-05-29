Несмотря на известное, очень хорошо понятное и полностью оправданное отношение большинства российских автолюбителей к «АвтоВАЗу» в целом и к его продукции в частности, новые модели автомобилей тольяттинского гиганта пользовались и продолжают пользоваться повышенным вниманием. Так, сегодня профильная пресса опубликовала новые кадры ещё одного прототипа кроссовера Lada Azimut, участвующего в реальных ходовых испытаниях в условиях мегаполиса.

Машина, как и полагается, затянута в скрывающий её формы «камуфляж», оставляющий, в рамках требований безопасности и правил дорожного движения, лишь стёкла и световые приборы.

Напомним, что Lada Azimut станет первым кроссовером «АвтоВАЗа» со времён эксперимента с автомобилем Lada Xray. Новичок позиционируется как компактный преимущественно городской кроссовер, и будет на старте продаж оснащаться двумя вариантами двигателей: 1,6 литра мощностью 120 л. с. или 1,8 литра мощностью 132 л. с. В прошлом году звучали заявления об оснащении самых старших версий кроссовера 1,5-литровым турбомотором на 150 «коней», но сейчас эта тема полностью заглохла.

Старт серийного производства и продаж должен начаться ближе к концу текущего года. Цены пока не объявлены, но следует понимать, что Lada Azimut будет самым навороченным и дорогим автомобилем в модельном ряду «АвтоВАЗа». Если, конечно, не считать удлинённый седан Lada Aura, которому так и не удалось стать массовым.