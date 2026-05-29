Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Прототип кроссовера Lada Azimut снова заметили в Москве
Испытания автомобиля продолжаются, и наличие «камуфляжа» лишь дополнительно привлекает к нему внимание.
реклама

Несмотря на известное, очень хорошо понятное и полностью оправданное отношение большинства российских автолюбителей к «АвтоВАЗу» в целом и к его продукции в частности, новые модели автомобилей тольяттинского гиганта пользовались и продолжают пользоваться повышенным вниманием. Так, сегодня профильная пресса опубликовала новые кадры ещё одного прототипа кроссовера Lada Azimut, участвующего в реальных ходовых испытаниях в условиях мегаполиса.

Источник изображения: Auto.ru

Машина, как и полагается, затянута в скрывающий её формы «камуфляж», оставляющий, в рамках требований безопасности и правил дорожного движения, лишь стёкла и световые приборы.

реклама

Напомним, что Lada Azimut станет первым кроссовером «АвтоВАЗа» со времён эксперимента с автомобилем Lada Xray. Новичок позиционируется как компактный преимущественно городской кроссовер, и будет на старте продаж оснащаться двумя вариантами двигателей: 1,6 литра мощностью 120 л. с. или 1,8 литра мощностью 132 л. с. В прошлом году звучали заявления об оснащении самых старших версий кроссовера 1,5-литровым турбомотором на 150 «коней», но сейчас эта тема полностью заглохла.

Источник изображения: Auto.ru

Старт серийного производства и продаж должен начаться ближе к концу текущего года. Цены пока не объявлены, но следует понимать, что Lada Azimut будет самым навороченным и дорогим автомобилем в модельном ряду «АвтоВАЗа». Если, конечно, не считать удлинённый седан Lada Aura, которому так и не удалось стать массовым.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Укрощение зависимостей в Linux: 10 лет истории Krita в одном пакете Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter