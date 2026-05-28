Покрытие выдержало многоэтапную проверку от царапания до ускоренного старения и воздействия кислот.

Всего каких-то несколько десятилетий назад среднестатистический автомобиль при активной эксплуатации в отсутствие гаража буквально за несколько лет сгнивал под воздействием окружающей среды. С тех пор многое изменилось: кузова стали покрывать тонким слоем цинка, а поверх него наносить прочное лакокрасочное покрытие. Всё это позволило в разы, если не на порядок повысить срок службы автомобиля.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Высокие требования избалованных вплоть до 2022 года европейскими, японскими и американскими автомобилями россиян вынуждают отечественных автопроизводителей им соответствовать. Так, «АвтоВАЗ» отчитался о прохождении лакокрасочного покрытия кроссовера Lada Azimut серии суровых испытаний.

Для проверки были созданы несколько металлических пластин, покрашенных той же краской и по той же технологии, что и будущий кроссовер. Впоследствии они проверялись на воздействие влаги, температуры и ультрафиолета, бились гравием, а также травились кислотой и подвергались ускоренному старению. Кроме того, в рамках испытаний окрашенные пластины проверяли на устойчивость к биологическим выделениям птиц и насекомых, а также на царапание и истирание.

По итогам проверки предприятие заявило, что лакокрасочное покрытие «Азимута» показало высокую устойчивость ко всем вышеперечисленным агрессивным средам и условиям эксплуатации.

Отдельно уточнено, что все основные материалы лакокрасочного покрытия Lada Azimut поставляются российскими производителями. Часть пока ещё импортных компонентов находятся в процессе локализации.