И таких мегаконцернов в Китае далеко не один.

Китайское экономическое «чудо», созданное в 1990-х — 2000-х преимущественно за счёт колоссальных западных капиталовложений и ставки на ещё дешёвую на тот момент китайскую рабочую силу, оспаривать бессмысленно: страна из аграрного отсталого государства превратилась в главный промышленный хаб планеты.

В том числе за считанные десятилетия с нуля поднялось автомобилестроение, о чём свидетельствует, например, свежая новость о продаже концерном SAIC Motor своего 100-миллионного автомобиля. Как отмечено, «юбиляром» стал полноразмерный последовательно-гибридный кроссовер IM LS9 Hyper.

Источник изображения: SAIC Motor.

В России продукция SAIC Motor не особо известна. Исключением можно назвать разве что автомобили имеющей британские корни марки MG, которая с давних пор полностью принадлежит герою данной заметки. К слову, за основу новых моделей «Москвича» (M70 и M90) были взяты именно автомобили MG производства SAIC Motor.

Следует понимать, что SAIC Motor — это далеко не единственный производитель автомобильной техники в Китае. И предприятий, имеющих схожие с SAIC промышленные характеристики, в Поднебесной хватает. Причём, с избытком.