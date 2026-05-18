Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мишустин: Россия входит в пятёрку стран с полным циклом производства и обслуживания авиадвигателей
Элитный клуб, если так посудить.

В авиации мало просто разработать планер и «научить» его летать: самыми наукоёмкими агрегатами были и остаются двигатели, которые должны выдерживать запредельные нагрузки, причём делать это десятилетиями при условии регулярного качественного обслуживания. Сейчас в мире всего пять государств обладают всей полнотой соответствующих компетенций, и одним из них является Россия, о чём напомнил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

Как отметил Мишустин, российские специалисты умеют проектировать и создавать новые решения в области авиационных двигателей, а также поддерживать их полный жизненный цикл эксплуатации. Другие четыре страны с развитой отраслью авиационного двигателестроения — это США, Британия, Франция и Канада.

При этом следует отметить, что в России создаются авиадвигатели не только для боевых самолётов и вертолётов, но и для вполне себе гражданских моделей. Так, главными надеждами отечественной гражданской авиации на обозримую перспективу являются SJ-100 и МС-21, которые будут оснащаться двигателями ПД-8 и ПД-14 соответственно, цифровые индексы которых означают тягу в тоннах.

#россия #экономика #техника #промышленность #наука
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter