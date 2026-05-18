Элитный клуб, если так посудить.

В авиации мало просто разработать планер и «научить» его летать: самыми наукоёмкими агрегатами были и остаются двигатели, которые должны выдерживать запредельные нагрузки, причём делать это десятилетиями при условии регулярного качественного обслуживания. Сейчас в мире всего пять государств обладают всей полнотой соответствующих компетенций, и одним из них является Россия, о чём напомнил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как отметил Мишустин, российские специалисты умеют проектировать и создавать новые решения в области авиационных двигателей, а также поддерживать их полный жизненный цикл эксплуатации. Другие четыре страны с развитой отраслью авиационного двигателестроения — это США, Британия, Франция и Канада.

При этом следует отметить, что в России создаются авиадвигатели не только для боевых самолётов и вертолётов, но и для вполне себе гражданских моделей. Так, главными надеждами отечественной гражданской авиации на обозримую перспективу являются SJ-100 и МС-21, которые будут оснащаться двигателями ПД-8 и ПД-14 соответственно, цифровые индексы которых означают тягу в тоннах.