Сегодня без 3D-принтеров уже сложно представить даже образование с медициной.

3D-принтеры по мере развития технологий становятся всё более доступными и начинают активно использоваться не только в кругах энтузиастов технологий, но и на производствах, в быту и даже в системе образования. Так, топливный дивизион госкорпорации «Росатом» сообщил о создании компактного 3D-принтера под названием RusMelt 150M, цифровой индекс которого означает область построения площадью 150мм на 200 мм.

Предполагается, что данная установка будет востребована в образовании и медицине. В образовательных учреждениях их можно будет использовать для создания прототипов и деталей, а в медицине, например, при производстве имплантов или зубных коронок.

Следует отметить, что компактность RusMelt 150M относительная — лишь в сравнении с более крупными 3D-принтерами серии RusMelt. По факту же этот агрегатище весит под тонну, а размерами больше напоминает полноценный станок.

В качестве материала герой новости использует металлические порошки, а скорость его работы составляет до 15 кубических сантиметров в час. Итоговое изделие может быть не более 20 см в высоту и 15 см в диаметре.