Потребителями продукции станут все основные отечественные автозаводы.

Поскольку современные автомобили уже давно представляют собой мириады датчиков и управляющих всеми процессами компьютеров, которые, собственно, и составляют значительную часть стоимости конечного изделия, то эти потребности необходимо удовлетворять. Особенно в рамках идущего сейчас в стране процесса импортозамещения.

Источник изображения: портал мэра Москвы.

И вот, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столичном индустриальном парке «Руднево» появится новое предприятие, которое будет обеспечивать российских автомобилестроителей печатными платами.

По словам Собянина, данное предприятие станет в России первым, на котором осуществляется крупносерийное контрактное производство печатных плат вплоть до 24 слоёв и до 7 класса точности. Инвестиции превысили 5 миллиардов рублей, а запуск нового производства запланирован на конец текущего года.

Подразумевается, что предприятие будет поставлять продукцию всем ведущим российским автозаводам, включая «КАМАЗ», «АвтоВАЗ», «Москвич» и другие.