При всей неоднозначности действий экологов, в плане автомобильного транспорта мы им всё-таки максимально обязаны, ведь именно их стараниями на машины стали устанавливать каталитические конвертеры («катализаторы») и в целом делать пассажирские и грузовые перевозки минимально ощутимыми для общества. Процесс продолжается, и вот, Минпромторг России намерен запретить использование в стране автомобильных покрышек с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Как следует из материала «Известий», ведомство выступило за то, чтобы значительно уменьшить предельно допустимое значение содержания ПАУ в автомобильных шинах. Данные вещества, добавляет издание, являются канцерогенами 1 группы, и в процессе естественного износа шин попадают в воздух и оседают вдоль дорог, откуда они затем попадают в воду и почву.

Шины с большим содержанием ПАУ традиционно наиболее дешёвые, и, по подсчётам «Известий», если предложенное Минпромторгом изменение будет принято, то это приведёт к запрету производства и продажи в России до трети наиболее доступных шин.

Здесь следует понимать, что на здоровье экономить не стоит, и лучше переплатить за современные качественные шины, которые легко «бегают» до 60 тысяч километров, а то и больше, чем потом маяться с заболеваниями, лечение которых обойдётся не в пример дороже.