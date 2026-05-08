События в мире Михаил Андреев
Российский автомобиль Senat 900 будет представлять собой 5-метровый седан с 326-сильным двигателем
По крайней мере, такие параметры упомянуты в соответствующем ОТТС.

Об автомобилях нового российского бренда Senat, которые станут более «приземлёнными» версиями Aurus, разговоры идут уже давно, но пока до их воплощения и полноценной публичной презентации дело так и не дошло. Впрочем, не исключено, что уже совсем скоро первый автомобиль удастся увидеть во плоти. Так, сегодня агентство «РИА Новости» получило в своё распоряжение одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Senat 900.

Источник изображения: ChatGPT.

Из документа следует, что это будет представительский комфортабельный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Под капотом у него разместится V-образный 6-цилиндровый двигатель мощностью 326 л. с. и крутящим моментом 450 Нм.

Производиться автомобиль будет на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), где ранее производились машины марки Toyota. Больше никаких подробностей на данный момент нет.

По сведениям автожурналистов, на деле Senat 900 будет представлять собой перелицованный китайский автомобиль Hongqi H9 в более дорогой вариации. По крайней мере, размеры и характеристики силового агрегата «Сената» удивительно похожи именно на этот представительский автомобиль китайского производства.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
