События в мире Михаил Андреев
На Смоленской АЭС досрочно завершился капитальный ремонт второго энергоблока
И не просто ремонт, а с модернизацией.

Совершенствование объектов энергетики — процесс, по своей сути, постоянный: на предприятии регулярно что-то выходит из строя и попросту требует замены в связи с выработкой ресурса. Смоленская АЭС в данном плане не исключение, и вот госкорпорация «Росатом» отчиталась о досрочном завершении на ней капитального ремонта с модернизацией второго энергоблока.

Источник изображения: россия, атомная энергетика, энергетика, экономика

Как отметили в пресс-службе госкорпорации, специалисты впервые провели на энергоблоке работы по управлению ресурсными характеристиками активной зоны реактора, а также восстановили ресурс 156 ячеек технологических каналов. Кроме того, заменены 25 каналов систем управления и защиты.

Отметим, что несмотря на проводимые капремонты энергоблоков и продление их службы, Смоленская АЭС постепенно будет выводиться из эксплуатации в связи с окончанием расчётного срока эксплуатации. На станции эксплуатируются уже достаточно редкие в российской атомной энергетике канальные реакторы типа РБМК-1000, более известные, как реакторы чернобыльского типа. В перспективе на смену Смоленской АЭС должна прийти Смоленская АЭС-2 с реакторами типа ВВЭР-ТОИ, являющимися самыми мощными энергетическими ядерными реакторами в России.

#россия #экономика #энергетика #атомная энергетика
