По словам главы ведомства, российский салон даже качественнее и удобнее прежнего зарубежного.

С точки зрения пассажиров самая главная часть самолёта — это его салон. Ведь именно в нём они проводят по несколько часов за каждый перелёт, и именно в нём хочется ощущать максимальный комфорт.

В этом году импортозамещённый лайнер SJ-100 («Суперджет») должен завершить сертификационные испытания, отправиться в «серию» и начать перевозить пассажиров. И вот, по словам главы Минпромторга России Антона Алиханова, отечественным специалистам удалось создать даже более качественный салон «Суперджета», чем тот, что устанавливался ранее ещё во времена сотрудничества с западными концернами.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация.

По словам Алиханова, значительно более качественными стали панели, а также системы кондиционирования, освещение, кресла пассажиров и бортпроводников, и ряд других элементов. Глава Минпромторга не уточнил, по какому принципу определялось качество — по каким-то официальным критериям или же по личным ощущениям.

Напомним, что SJ-100, а также МС-21 и Ил-114-300 должны начать выполнять коммерческие рейсы уже в этом году. Ил-114-300 приступит к этому процессу раньше, а SJ-100 и МС-21 — к концу года. Собственно, по этой причине 2026 год можно считать переломным годом для отечественной гражданской авиации.