События в мире Михаил Андреев
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
Что не запрещено — то разрешено.

Как вы знаете, российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) запрещает использование различных «шторок» и прочих скрывающих устройств на рамках автомобильных номеров. Решение естественное: номер всегда должен быть виден, и при необходимости именно его считывают средства фотовидеофиксации и полицейские патрули.

Источник изображения: ChatGPT.

Но любое законодательство несовершенно, поэтому использование магнитных рамок для номеров отдельными судьями и инспекторами также стало трактоваться как попытка скрыть регистрационный знак. И вот сегодня МВД России наконец-то дало по этому поводу развёрнутый комментарий: использование магнитных рамок не запрещено законом, а, следовательно, устанавливать их можно. Соответствующая позиция ведомства, как уточнила его пресс-служба, доведена до органов во всех регионах страны.

Логику представителей власти, выносивших предупреждения или наказания за использование магнитных рамок, попробовать понять тоже можно: всё-таки номера на магнитных рамках снимаются и меняются не в пример легче, чем стандартные. Впрочем, при наличии электрических шуруповёртов эта особенность как будто бы и не имеет практического значения.

Следует отметить, что магнитные рамки для номеров — это достаточно редкое и совершенно бесполезное для рядового автолюбителя приспособление, и, скорее всего, именно по этой причине они пока ещё не вне закона.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
