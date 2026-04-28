Этому по большей части поспособствовал кризис на Ближнем Востоке, ведь раньше на третьем месте был Катар.

Предприятия, производящие сжиженный природный газ (СПГ), в России появились относительно недавно, но поскольку спрос на этот товар колоссален, и по уровню ликвидности он может соперничать с нефтью и резервными валютами, развитие данного сектора происходило семимильными шагами.

И вот, как стало известно из доклада Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ), в марте этого года Россия вошла в тройку лидеров по экспорту сжиженного природного газа. Ранее Россия располагалась на четвёртом месте, но в связи с известными событиями на Ближнем Востоке Катар в лице компании QatarEnergy, стабильно занимавший второе место в данном «топе», вылетел из тройки, освободив место РФ.

На первом месте остаются США, занимающие львиную долю соответствующего рынка, а с третьего на второе место в связи с вышеупомянутыми событиями поднялась Австралия, традиционно ориентирующаяся на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Отметим, что сжиженный природный газ может поставляться в любую точку планеты, обладающую соответствующими приёмными терминалами, что автоматически делает его одним из наиболее ликвидных товаров на глобальном рынке. Такой подход гораздо выгоднее и логичнее, чем строительство газопроводов, приковывающих поставщика к определённому и не всегда трезво смотрящему на реальность рынку сбыта.