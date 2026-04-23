События в мире Михаил Андреев
«Росатом» завершил опытную эксплуатацию первого в мире ядерного топлива с минорными актинидами
После охлаждения соответствующие тепловыделяющие сборки будут тщательно исследованы.

В атомной энергетике нет привычного понятия «отходы». Есть только накопленные в так называемом облучённом ядерном топливе плохо делящиеся элементы и их изотопы, бесполезные в энергетическом плане, но опасные в экологическом. Тем не менее, при определённых условиях их можно «дожигать» в ядерных реакторах, и эти условия впервые в мире были воссозданы госкорпорацией «Росатом», которая сегодня отчиталась о завершении опытно-промышленной эксплуатации ядерного топлива с минорными актинидами.

Источник изображения: «Росатом».

В данном случае речь идёт о тепловыделяющих сборках, содержащих изотопы америций-241 и нептуний-237. В обычных условиях это крайне долгоживущие и проблемные элементы, но в «быстрых» ядерных реакторах они дожигаются до менее радиотоксичных. Три тепловыделяющие сборки были загружены в реактор БН-800 на Белоярской АЭС в 2024 году и прошли за это время три топливные «микрокампании». Сейчас сборки находятся в бассейне выдержки, а после остывания их подвергнут тщательному исследованию.

«Росатом» намерен продолжать экспериментировать с ядерным топливом с минорными актинидами. В частности, на следующем этапе госкорпорация намерена увеличить их содержание в МОКС-топливе, затем начнёт добавлять их в СНУП-топливо, а также испытает их так называемое гетерогенное выжигание. В ходе «выжигания» опасные минорные актиниды не добавляются в стандартное топливо, а в виде отдельных тепловыделяющих элементов и сборок размещаются в специальных зонах реактора.

Отметим, что сейчас в России реализуется программа замкнутого ядерного топливного цикла, когда «отходы» атомных станций одного типа являются топливом для станций другого типа, и наоборот. В полной мере узреть плоды этой программы мы сможем только через пару-тройку десятков лет, когда в стране будет построено необходимое количество атомных электростанций с ядерными реакторами на быстрых нейтронах. Это ключевой элемент всей системы, и пока что конь в этом направлении даже близко не валялся.

