Как вы хорошо знаете, автомобили в России, в том числе отечественного производства, стремительно из средства передвижения превращаются в предмет роскоши: их стоимость растёт кратно быстрее роста заработных плат в их реальном, а не числовом значении. Возникает ситуация, при которой образуется перевыпуск автомобилей, которые некому продавать.

И вот на фоне такого положения дел некоторое время назад «АвтоВАЗ» предложил идею долгосрочной подписки (по сути, аренды) автомобилей, а сегодня пресс-служба тольяттинского автогиганта сообщила о запуске этой системы.

На текущем этапе производитель предлагает клиентам только автомобили Lada Vesta в комплектации «Практик» с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией. В перспективе, отметили в пресс-службе «АвтоВАЗа», линейка доступных по подписке моделей автомобилей и вариантов их комплектации будет увеличиваться.

Lada Vesta в вышеупомянутом варианте оснащения будет обходиться арендатору в 43 990 рублей в месяц. За эти деньги автолюбитель получает машину с полисами ОСАГО и КАСКО, оплаченными первым и вторым плановым техобслуживанием, а также с системой помощи на дорогах и опцией хранения сменных сезонных шин у официального дилера. Управлять автомобилем можно как одному, так и ещё двум другим водителям по выбору арендатора.

Топливо, проезд по платным дорогам, штрафы, платные парковки и не связанные с техобслуживанием работы клиент оплачивает сам. Лимит на пробег в год составляет 30 тысяч километров, без ограничений по географии поездок на территории России (за исключением ряда регионов, где официальное обслуживание и ремонт автомобиля пока недоступны).

Вообще, мы стремительно мчимся в мир, в котором у людей не будет личной собственности по причине её откровенной недоступности для большинства граждан. И вот такая повсеместная аренда всего и вся — пока от автомобиля до жилища — вполне может стать нормой поведения для будущих поколений. Что для нашего поколения, конечно, звучит безумно.