События в мире Михаил Андреев
В Москве началось строительство новых энергоблоков на двух мощных городских ТЭЦ
Суммарно они добавят энергосистеме столицы ещё 500 МВт электрической мощности.

Потребление электроэнергии в Москве, как и в целом в России, постоянно растёт, что связано как с развитием промышленности, так и с увеличением количества электрических приборов в быту у граждан. Соответственно, производство электроэнергии необходимо постепенно подгонять под новую реальность. И вот сегодня «Газпром», через свою дочку «Газпром энергохолдинг» управляющий московскими ТЭЦ, объявил о начале строительства новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26.

Источник изображения: «Газпром», «Газпром энергохолдинг».

Согласно комментарию руководства компании, два новых энергоблока в общей сложности обеспечат Москву дополнительными 500 МВт электрической мощности, что сравнимо с вводом в эксплуатацию целой новой средней ТЭЦ.

Что до ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26, то это одни из самых мощных электростанций, расположенных в пределах российской столицы: их установленная мощность на данный момент составляет 1370 МВт и 1840 МВт и соответственно. Что до новых энергоблоков, то, согласно плану, их возведение будет завершено в 2028 году. Примерно тогда же их введут в эксплуатацию.

