С территории государства можно весьма удобно запускать ракеты-носители.

Законы физики таковы, что чем ближе к экватору, тем эффективнее процесс запуска ракет-носителей: они могут выводить на орбиту больше полезной нагрузки при том же количестве израсходованного топлива. Именно поэтому американский космодром расположен во Флориде, европейский — во Французской Гвиане, а российские гражданские космодромы — в Казахстане и в Амурской области. Текущее расположение российских космодромов крайне далеко от оптимального, поэтому сейчас рассматривается гипотетическая возможность сотрудничества в космической отрасли с Малайзией.

По крайней мере, о том, что Малайзия интересна России из-за своего географического положения как потенциальная пусковая площадка, сообщил посол России в этом юго-восточно-азиатском государстве. В свою очередь, Малайзии будут полезны российские космические технологии, которые позволят стране выводить на орбиту собственные спутники.

Вряд ли на текущем этапе может идти речь о строительстве в Малайзии полноценного космодрома, да и в целом, как нетрудно выяснить из комментариев посла, тема космического сотрудничества двух стран пока больше гипотетическая, чем практическая.