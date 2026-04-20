События в мире Михаил Андреев
Цены на нефть пошли вверх после повторного закрытия Ираном Ормузского пролива
Болтанка на нефтяном рынке продолжается.

На Ближнем Востоке продолжаются большие события, которые больно бьют по мировому нефтяному рынку. На прошлой неделе Иран в рамках переговорного процесса с США временно открыл проход по Ормузскому проливу, что краткосрочно позволило пусть и незначительно, но всё же «срезать» цены на нефтяные фьючерсы. Очень быстро переговорный трек перестал приводить к взаимовыгодным для сторон конфликта результатам, и в качестве ответных мер официальный Тегеран повторно закрыл проход по проливу.

Источник изображения: ChatGPT.

Как итог, цены на нефть закономерно поползли обратно вверх. По состоянию на момент написания данной заметки нефть своего рода эталонной британской марки Brent, по данным портала Oilprice.com, торговалась по цене $95,32 за 1 баррель. Нефть американской марки WTI предлагалась по $88,84 за баррель, а ближневосточной марки Murban — за $91,58 за баррель.

Стоимость российской нефти марки Urals на Oilprice обновляется с большой задержкой, поэтому в статистике отражено значение четырёхдневной давности — $114,65 за баррель.

Источник изображения: Oilprice.com.

И хотя формально США и Иран ведут между собой переговоры, пока невозможно спрогнозировать, к чему они приведут и приведут ли вовсе. Ситуация не предвещает никакого позитива: стороны критически друг другу не доверяют, что вполне естественно, поэтому процесс идёт максимально «туго». В то же время навязать свои условия оппоненту стороны не могут по причине невозможности оказать на него должный уровень давления.

#сша #экономика #израиль #иран #нефть
