Нравится — не нравится, человек роботом заменяется.

Пока что применяемые в быту и на производствах роботизированные системы далеки от андроидов, к которым мы привыкли в научно-фантастических фильмах, однако процесс идёт, причём крайне стремительно. В частности, руководитель гигафабрики Tesla в Шанхае Аллан Ван Хао отметил, что у предприятия есть потенциал для производства человекоподобных роботов в будущем.

Насколько это будущее отдалённое, впрочем, Ван Хао не сказал, но отметил, что именно у шанхайской гигафабрики как у крупнейшего предприятия компании Tesla есть все возможности для массового производства таких роботов.

Разговоры о том, чтобы заместить роботами людей на производствах, в которых технологии пока не позволяют отказаться от ручного труда, ведутся уже сравнительно давно. Учитывая темпы развития сервоприводов и манипуляторов, вероятно, времена, описываемые фантастами, гораздо ближе, чем мы думаем, и уже совсем скоро гуманоидные роботы-доставщики будут носиться по улицам, разнося заказы и требуя лишь подзарядки. А мы будем говорить им «Добрый день» в надежде на то, что когда случится неизбежное восстание машин, вежливых всё-таки пощадят.