Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Количество смертельных ДТП на МКАД с начала года сократилось на 86%
Что, безусловно, не может не радовать.

Несмотря на то, что Московская кольцевая автодорога (МКАД) с появлением новых объездных трасс в значительной степени разгрузилась, чем открыла возможность для движения не в режиме пробочной «тянучки», а близко к реальному ограничению скорости, количество инцидентов с фатальным исходом на данной трассе неуклонно снижается.

Источник изображения: ТАСС / Стоян Васев.

Так, по данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с начала года и до марта включительно на МКАД произошло лишь одно дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с летальным исходом. Как добавили в ведомстве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение смертности на МКАД составило 86%. Проще говоря, чтобы разбиться на этой дороге, надо было и раньше очень сильно постараться, так теперь такие трагические случаи в общем количестве аварий на МКАД и вовсе стали статистической погрешностью. Что, конечно же, не может не радовать.

В ЦОДД отмечают, что добиться таких результатов удалось благодаря системам фотовидеофиксации, работе ситуационного центра, дорожным патрулям, а также модернизации МКАД в целом.

Вообще, Москва за счёт вездесущих камер наблюдения и постоянного ужесточения экзамена на право управления транспортным средством уже давно выбилась в лидеры по безопасности дорожного движения среди российских регионов. Это отражено в том числе и в статистике доли московских водителей, имеющих максимальную скидку на полис ОСАГО за безаварийную езду. Их в Москве уже больше половины, а чтобы получить максимальную скидку, напомним, нужно без единой аварии по своей вине отъездить не меньше десяти лет.

#россия #автомобили #транспорт
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

