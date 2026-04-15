Что, безусловно, не может не радовать.

Несмотря на то, что Московская кольцевая автодорога (МКАД) с появлением новых объездных трасс в значительной степени разгрузилась, чем открыла возможность для движения не в режиме пробочной «тянучки», а близко к реальному ограничению скорости, количество инцидентов с фатальным исходом на данной трассе неуклонно снижается.

Источник изображения: ТАСС / Стоян Васев.

Так, по данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с начала года и до марта включительно на МКАД произошло лишь одно дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с летальным исходом. Как добавили в ведомстве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение смертности на МКАД составило 86%. Проще говоря, чтобы разбиться на этой дороге, надо было и раньше очень сильно постараться, так теперь такие трагические случаи в общем количестве аварий на МКАД и вовсе стали статистической погрешностью. Что, конечно же, не может не радовать.

В ЦОДД отмечают, что добиться таких результатов удалось благодаря системам фотовидеофиксации, работе ситуационного центра, дорожным патрулям, а также модернизации МКАД в целом.

Вообще, Москва за счёт вездесущих камер наблюдения и постоянного ужесточения экзамена на право управления транспортным средством уже давно выбилась в лидеры по безопасности дорожного движения среди российских регионов. Это отражено в том числе и в статистике доли московских водителей, имеющих максимальную скидку на полис ОСАГО за безаварийную езду. Их в Москве уже больше половины, а чтобы получить максимальную скидку, напомним, нужно без единой аварии по своей вине отъездить не меньше десяти лет.