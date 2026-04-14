Линия в перспективе свяжет одноимённый район с центром города.

Исторически сложилось, что ценность жилья в Москве помимо близости к центру города определяется его близостью к той или иной станции метро. Оно и понятно: метро было и остаётся самым удобным видом общественного транспорта, и лишь тем, кто принципиально ездят только на личном транспорте, этот параметр безразличен.

Источник изображения: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

И вот, метро в Москве теперь прокладывают даже там, где оно не было предусмотрено, но отчаянно необходимо. Одной из новейших линий московского метро станет Бирюлёвская, и сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о начале строительства пятой станции ветки — «Каспийской». Строительство станций «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар» и «Луганская», добавил Собянин, продолжается параллельно «Каспийской», а ещё пять станций пока находятся на этапе проектирования.

По замыслу, новая линия метро, которая к моменту введения в эксплуатацию свяжет районы Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное практически с центром города — с территорией бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» — значительно улучшит и упростит транспортное сообщение восьми районов Москвы.