Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве началось строительство станции «Каспийская» новой Бирюлёвской линии метро
Линия в перспективе свяжет одноимённый район с центром города.

Исторически сложилось, что ценность жилья в Москве помимо близости к центру города определяется его близостью к той или иной станции метро. Оно и понятно: метро было и остаётся самым удобным видом общественного транспорта, и лишь тем, кто принципиально ездят только на личном транспорте, этот параметр безразличен.

Источник изображения: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

И вот, метро в Москве теперь прокладывают даже там, где оно не было предусмотрено, но отчаянно необходимо. Одной из новейших линий московского метро станет Бирюлёвская, и сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о начале строительства пятой станции ветки — «Каспийской». Строительство станций «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар» и «Луганская», добавил Собянин, продолжается параллельно «Каспийской», а ещё пять станций пока находятся на этапе проектирования.

По замыслу, новая линия метро, которая к моменту введения в эксплуатацию свяжет районы Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное практически с центром города — с территорией бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» — значительно улучшит и упростит транспортное сообщение восьми районов Москвы.

#россия #экономика #транспорт #москва #метро
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter