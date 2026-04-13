Процесс идёт. И нужен он в первую очередь самой Индонезии.

Будучи одним из наиболее динамично развивающихся государств Юго-Восточной Азии, Индонезия нуждается в новых, стабильных и, желательно, экологически чистых источниках энергии. Баловством вроде солнечных панелей и «ветряков» государство с 270 миллионами жителей энергией не обеспечишь, поэтому в данном случае нужно что-то более серьёзное — атомная энергетика.

Развивать её Индонезия намерена с участием России, и вот, как сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, переговоры Москвы и Джакарты по поводу плавучей атомной электростанции перешли на продвинутую стадию.

Что скрывается за этим словосочетанием, досконально не сообщается, однако, по словам Лихачёва, Индонезия давно стремится к атомной энергетике, а правительство страны даже поставило задачу к увеличению производства электроэнергии на атомных электростанциях до 7 ГВт (7 000 МВт) к 2040 году.