Ситуация на Ближнем Востоке больно ударила по всем государствам, не являющимся нефтедобывающими. Япония к нефтедобывающим странам, естественно, не относится, поэтому по мере затягивания текущего кризиса государство начинает потихоньку работать над более рациональным использованием топливных ресурсов.
Так, согласно материалу ТАСС, ссылающемуся на японское общественное телевидение, министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава призвал автолюбителей экономичнее эксплуатировать личный автотранспорт. Пока что речь идёт просто о советах, без форм государственного принуждения, и лишь об экономичной эксплуатации, а не об отказе от оной совсем.
Под экономичной эксплуатацией Акадзава подразумевает отказ от агрессивной манеры езды, плавные ускорения и торможения, а также отказ от длительных остановок с работающим двигателем и, по возможности, менее вольное использование автомобильного кондиционера. У большинства современных автомобилей, отметил глава японского министерства, есть специальные эко-режимы, управляющие работой трансмиссии и ходом дроссельной заслонки. В таком режиме, напомним, автоматическая трансмиссия старается как можно скорее перейти на повышенную передачу, а педаль газа становится менее отзывчивой.
Обойтись лишь советами и призывами без перехода к радикальным мерам Японии позволяют её масштабные стратегические резервы нефти. Из открытых источников известно, что эти резервы позволяют покрыть потребности японской экономики в течение 254 суток. А вот удастся ли кризис на Ближнем Востоке урегулировать за это время — пока вопрос, повисший в воздухе.