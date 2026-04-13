События в мире Михаил Андреев
Японских автолюбителей призвали эксплуатировать личный транспорт в более экономичном режиме
Пока что речь идёт просто о рекомендации. Что будет дальше — вопрос.

Ситуация на Ближнем Востоке больно ударила по всем государствам, не являющимся нефтедобывающими. Япония к нефтедобывающим странам, естественно, не относится, поэтому по мере затягивания текущего кризиса государство начинает потихоньку работать над более рациональным использованием топливных ресурсов.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, согласно материалу ТАСС, ссылающемуся на японское общественное телевидение, министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава призвал автолюбителей экономичнее эксплуатировать личный автотранспорт. Пока что речь идёт просто о советах, без форм государственного принуждения, и лишь об экономичной эксплуатации, а не об отказе от оной совсем.

Под экономичной эксплуатацией Акадзава подразумевает отказ от агрессивной манеры езды, плавные ускорения и торможения, а также отказ от длительных остановок с работающим двигателем и, по возможности, менее вольное использование автомобильного кондиционера. У большинства современных автомобилей, отметил глава японского министерства, есть специальные эко-режимы, управляющие работой трансмиссии и ходом дроссельной заслонки. В таком режиме, напомним, автоматическая трансмиссия старается как можно скорее перейти на повышенную передачу, а педаль газа становится менее отзывчивой.

Обойтись лишь советами и призывами без перехода к радикальным мерам Японии позволяют её масштабные стратегические резервы нефти. Из открытых источников известно, что эти резервы позволяют покрыть потребности японской экономики в течение 254 суток. А вот удастся ли кризис на Ближнем Востоке урегулировать за это время — пока вопрос, повисший в воздухе.

#экономика #автомобили #транспорт #япония
