События в мире Михаил Андреев
В России приняли новый ГОСТ на мониторинг усталости водителя с помощью ИИ
Новый стандарт вступит в силу в середине июня.

Ответственные автоинструкторы всегда советуют своим ученикам и будущим водителям не садиться за руль в плохом настроении и самочувствии, а также в сонном состоянии. Причина этого совета достаточно проста: эти состояния крайне негативно влияют на уровень реакции водителя, а также в целом на его поведение на дороге. Учитывая, что каждая секунда и даже доля секунды важны, притупление реакции может стать критичным, и хорошо, если вы отделаетесь лишь незначительным кузовным ремонтом, а не окажетесь в столбе или на обочине в состоянии «перевёртыша».

Источник изображения: ChatGPT.

Массовых систем контроля состояния водителя в автомобилях нет, но это, очевидно, дело времени. Подготовка к тому, что машины будут оснащаться интеллектуальными системами, призванными не допустить потенциально опасного участника движения на дорогу общего пользования, уже вовсю идёт. Так, Росстандарт принял новый ГОСТ, предусматривающий использование искусственного интеллекта для контроля за состоянием водителя.

Подразумевается, что такая система по внешним признакам, таким, как мимика, частота и продолжительность зевков, наклоны головы и прочее, будет определять уровень усталости, сонливости водителя, а также его эмоциональное состояние. Стандарт должен вступить в силу с 15 июня текущего года.

Можно ли систему будет обмануть и не будет ли она срабатывать ложно, пока вопросы, оставленные без ответа. Вряд ли на текущем этапе подобные интеллектуальные «вахтёры» будут устанавливаться в гражданские легковые машины, а вот в грузовой и пассажирский транспорт подобные вещи должны устанавливаться обязательно, ведь речь идёт об ответственности не только за себя и за машину, но и за других людей и чужие грузы. А «фур», ночующих в кювете по причине измотанности водителя, меньше на дорогах не становится.

#россия #искусственный интеллект #автомобили #транспорт #ии
