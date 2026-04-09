Турбин требуется много, и нынешнее предложение не покрывает спрос.

Сейчас в России идёт активное возрождение промышленной сферы. Строятся новые предприятия, расширяются имеющиеся, и под всё это великолепие необходимо больше электроэнергии, причём, желательно, максимально доступной. В свою очередь, вводятся в строй новые генерирующие мощности, но вот пока что производство энергетического оборудования не поспевает за спросом.

Решить эту задачу намерилось «Интер РАО — машиностроение» («Интермаш»), пресс-служба которого сообщила о начале работы над паровой конденсационной турбиной мощностью 330 МВт. Как уточняется, это будет первая паровая турбина столь большой мощности в линейке предприятия.

Турбина-первенец, по плану, будет изготовлена к 2028 году. Дальше, если не возникнет негативных непредвиденных обстоятельств, начнётся её серийное производство.

Ранее, отметили на «Интермаше», предприятие специализировалось на теплофикационных турбинах, применяемых на теплоэлектроцентралях, и новая турбина является для него первой непосредственно конденсационной — используемой исключительно для генерации электричества.