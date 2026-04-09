Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России началась разработка новой паровой турбины мощностью 330 МВт
Турбин требуется много, и нынешнее предложение не покрывает спрос.

Сейчас в России идёт активное возрождение промышленной сферы. Строятся новые предприятия, расширяются имеющиеся, и под всё это великолепие необходимо больше электроэнергии, причём, желательно, максимально доступной. В свою очередь, вводятся в строй новые генерирующие мощности, но вот пока что производство энергетического оборудования не поспевает за спросом.

Источник изображения: ChatGPT.

Решить эту задачу намерилось «Интер РАО — машиностроение» («Интермаш»), пресс-служба которого сообщила о начале работы над паровой конденсационной турбиной мощностью 330 МВт. Как уточняется, это будет первая паровая турбина столь большой мощности в линейке предприятия.

Турбина-первенец, по плану, будет изготовлена к 2028 году. Дальше, если не возникнет негативных непредвиденных обстоятельств, начнётся её серийное производство.

Ранее, отметили на «Интермаше», предприятие специализировалось на теплофикационных турбинах, применяемых на теплоэлектроцентралях, и новая турбина является для него первой непосредственно конденсационной — используемой исключительно для генерации электричества.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter