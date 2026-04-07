Процесс небыстрый, поэтому поставки первых двигателей начнутся только в 2027—2028 годах.

Без газотурбинных двигателей невозможна никакая современная тепловая энергетика, поскольку именно эти агрегаты являются ключевыми в цепочке повышения коэффициента полезного действия всей тепловой электростанции в целом. В условиях промышленного ренессанса, в котором пусть и вынужденно, но всё же обнаружила себя Россия, потребность в энергии будет только увеличиваться, а, значит, необходимо наращивать и производство газовых турбин.

И вот данный процесс активно идёт на Уфимском турбинном заводе. Как сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе оперативного совещания по вопросам развития предприятия, производство газотурбинных двигателей будет нарастать постепенно.

По плану, в производстве газотурбинных двигателей будет задействовано более 500 человек. Сейчас уже трудоустроены 117 человек.

Процесс производства таких агрегатов крайне небыстрый, так что, несмотря на его начало, финальная продукция начнёт отгружаться, по плану, только в 2027—2028 годах.

В 2024 году, напомнил Хабиров, на Уфимском турбинном заводе был налажен ремонт газотурбинных двигателей иностранного производства, так что серьёзные компетенции у сотрудников предприятия уже имеются.