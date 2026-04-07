Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Уфе началось производство газотурбинных двигателей
Процесс небыстрый, поэтому поставки первых двигателей начнутся только в 2027—2028 годах.

Без газотурбинных двигателей невозможна никакая современная тепловая энергетика, поскольку именно эти агрегаты являются ключевыми в цепочке повышения коэффициента полезного действия всей тепловой электростанции в целом. В условиях промышленного ренессанса, в котором пусть и вынужденно, но всё же обнаружила себя Россия, потребность в энергии будет только увеличиваться, а, значит, необходимо наращивать и производство газовых турбин.

Источник изображения: Уфимский турбинный завод.

И вот данный процесс активно идёт на Уфимском турбинном заводе. Как сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе оперативного совещания по вопросам развития предприятия, производство газотурбинных двигателей будет нарастать постепенно.

По плану, в производстве газотурбинных двигателей будет задействовано более 500 человек. Сейчас уже трудоустроены 117 человек.

Процесс производства таких агрегатов крайне небыстрый, так что, несмотря на его начало, финальная продукция начнёт отгружаться, по плану, только в 2027—2028 годах.

В 2024 году, напомнил Хабиров, на Уфимском турбинном заводе был налажен ремонт газотурбинных двигателей иностранного производства, так что серьёзные компетенции у сотрудников предприятия уже имеются.

#россия #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные статьи

«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
1
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
12
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
2
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
3
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
2
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Дима
20:02
Если бы весь мир сделать СССР ом,уничтожив капитализм, то и 80 млрд. жили бы прекрасно
ERL: истощения ресурсов Земли можно избежать при численности населения не более 2,5 млрд человек
brokencoin
20:00
А может просто признаете, что чушь написали? У меня нет ИИ-книг. Очень сомневаюсь, что нейросетки сейчас способны писать так, как я
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
CyanID
19:56
Хохотуй, не хохотуй, всё равно получишь...
В России выбрали населенный пункт с самым забавным названием
brokencoin
19:52
на других порталах ситуация веселее. Об это как-нибудь в другой раз. Хочу посмотреть, интересны ли тутошнему народу такие статьи
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
brokencoin
19:51
продавать книги тяжело - это факт. Очень высокое предложение, плюс на пиратских сайтах при желании можно скачать почти любую. Литрес много делает для развития самиздата, но отчисления оставляют желать...
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
brokencoin
19:50
Есть другие порталы, где отчисления выше (это я про литературу)
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
HWSCRU
19:50
Автор аськи допилил бы в свое время, звонки, и видео звонки. Сейчас бы богаче Цукерберга был и Дурова. Ну а МАКС пенсионерам пойдет, в общем чате подъезда ругаться.
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Egorka
19:24
Да все всё знают и понимают, дружище, просто приходят назад времена, когда что бы узнать правду, надо было послушать би-би-си и Севу Новгородцева ))
«Газета.Ru»: Услуги связи в России до конца года станут дороже минимум на 15–20%
Нормальный Никита
19:05
Нормально так твою жену где-то пол года шпилят
«Газета.Ru»: Услуги связи в России до конца года станут дороже минимум на 15–20%
Алексей Кузнецов
18:55
А в магазины не заглядываешь, многомудрый? Вот я когда жена сваливает с младшим на курорт по полгода покупаю себе жратву сам. Простую, бутерброды ляпать в основном. Одно и то же. В 2024г тратил 5тр в ...
«Газета.Ru»: Услуги связи в России до конца года станут дороже минимум на 15–20%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter