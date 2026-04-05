В энергетическом машиностроении нет такого понятия, как «главная» деталь или «главный» узел: всё имеет смысл только в совокупности, и без одних компонентов другие попросту неработоспособны. Сейчас в России идёт активная индустриализация, а вместе с ней растёт запрос на новые энергетические мощности.

И вот, чтобы его удовлетворять, челябинская промышленная группа «Конар» запустила новую линию по производству корпусных деталей турбин для нужд энергетики. Подразумевается, что эти корпусные детали турбин будут применяться не только на тепловых и атомных, но и на гидроэлектростанциях. Учитывая тот факт, что турбины на гидроэлектростанциях отличаются от турбин на тепловых/атомных станциях, логично предположить, что «Конар» производит широкую номенклатуру соответствующей продукции.

Как отметила пресс-служба предприятия, реализация проекта расширения производства корпусных деталей турбин обошлась в 1 миллиард рублей, из которых 800 миллионов были предоставлены Фондом развития промышленности в рамках льготного кредита. На эти средства были закуплены 18 металлообрабатывающих центров и станков, а также установка для автоматической наплавки деталей. Вообще, Фонд развития промышленности на сегодняшний день остаётся едва ли не единственным способом открыть/масштабировать производство в условиях высокой ключевой ставки и запредельно дорогих стандартных банковских займов.

Предполагается, что после выхода новой линии на проектную мощность суммарный выпуск вышеупомянутых деталей на предприятии возрастёт в 10 раз.