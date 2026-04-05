События в мире Михаил Андреев
В Челябинске нарастили производство корпусных деталей турбин для нужд энергетики
Предполагается, что производство после выхода на проектную мощность увеличится в десять раз.

В энергетическом машиностроении нет такого понятия, как «главная» деталь или «главный» узел: всё имеет смысл только в совокупности, и без одних компонентов другие попросту неработоспособны. Сейчас в России идёт активная индустриализация, а вместе с ней растёт запрос на новые энергетические мощности.

И вот, чтобы его удовлетворять, челябинская промышленная группа «Конар» запустила новую линию по производству корпусных деталей турбин для нужд энергетики. Подразумевается, что эти корпусные детали турбин будут применяться не только на тепловых и атомных, но и на гидроэлектростанциях. Учитывая тот факт, что турбины на гидроэлектростанциях отличаются от турбин на тепловых/атомных станциях, логично предположить, что «Конар» производит широкую номенклатуру соответствующей продукции.

Источник изображения: «Конар».

Как отметила пресс-служба предприятия, реализация проекта расширения производства корпусных деталей турбин обошлась в 1 миллиард рублей, из которых 800 миллионов были предоставлены Фондом развития промышленности в рамках льготного кредита. На эти средства были закуплены 18 металлообрабатывающих центров и станков, а также установка для автоматической наплавки деталей. Вообще, Фонд развития промышленности на сегодняшний день остаётся едва ли не единственным способом открыть/масштабировать производство в условиях высокой ключевой ставки и запредельно дорогих стандартных банковских займов.

Предполагается, что после выхода новой линии на проектную мощность суммарный выпуск вышеупомянутых деталей на предприятии возрастёт в 10 раз.

#россия #технологии #техника #промышленность #наука #энергетика
Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

AlexR1973
04:58
База будет говно, но красивая.
США и Италия объединяют усилия для строительства базы на Луне
Денис Мокрецов
03:52
Я не понял: что там запретили в некоторых штатах?
В США среди населения растёт недовольство из-за строительства дата-центров
Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter