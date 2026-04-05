В конце концов, глушители на авто- и мототехнику ставятся не для красоты.

Все, кто живут в большом городе, знают, насколько ценными являются непродолжительные периоды тишины и насколько краткосрочным является период возможности открытия окон для проветривания, особенно, если эти самые окна выходят на дорогу. К сожалению, есть авто- и мотолюбители, которым чужой комфорт безразличен, и они выезжают на дорогу либо на автомобилях с неисправной или изменённой выхлопной системой, либо на мотоциклах, которые по определению из-за конструктивных особенностей работают в разы громче автомобилей.

Чтобы таких нигилистов привести в чувства, потихоньку вынашиваются планы по оснащению систем фотовидеофиксации («камер») датчиками уровня шума вкупе с повышением размера штрафа за превышение его предельно допустимого значения. Пока что до реализации, тем более массовой, не дошло, но правовая база готовится и обновляется. В частности, законодательное собрание Забайкальского края выступило с инициативой о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с увеличением штрафа за превышение шума от транспортного средства в пять раз — с нынешних 500 рублей до 2 500 рублей.

Авторы инициативы полагают, что штраф в 500 рублей вкупе с крайне невысокой вероятностью на него «нарваться», недостаточно сильно бьёт по карману, чтобы побудить нарушителя общественного покоя починить/исправить свою технику.

Естественно, само по себе повышение штрафа ничего не даст, если любителей больших децибелов не будут регулярно «обилечивать». Предполагается, что системы замера уровня шума начнут появляться в Москве в следующем году, ну а затем они уже распространятся и по другим городам страны.