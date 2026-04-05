События в мире Михаил Андреев
В России могут в пять раз повысить штраф за чрезмерный шум от транспортных средств
В конце концов, глушители на авто- и мототехнику ставятся не для красоты.

Все, кто живут в большом городе, знают, насколько ценными являются непродолжительные периоды тишины и насколько краткосрочным является период возможности открытия окон для проветривания, особенно, если эти самые окна выходят на дорогу. К сожалению, есть авто- и мотолюбители, которым чужой комфорт безразличен, и они выезжают на дорогу либо на автомобилях с неисправной или изменённой выхлопной системой, либо на мотоциклах, которые по определению из-за конструктивных особенностей работают в разы громче автомобилей.

Источник изображения: ChatGPT.

Чтобы таких нигилистов привести в чувства, потихоньку вынашиваются планы по оснащению систем фотовидеофиксации («камер») датчиками уровня шума вкупе с повышением размера штрафа за превышение его предельно допустимого значения. Пока что до реализации, тем более массовой, не дошло, но правовая база готовится и обновляется. В частности, законодательное собрание Забайкальского края выступило с инициативой о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с увеличением штрафа за превышение шума от транспортного средства в пять раз — с нынешних 500 рублей до 2 500 рублей.

Авторы инициативы полагают, что штраф в 500 рублей вкупе с крайне невысокой вероятностью на него «нарваться», недостаточно сильно бьёт по карману, чтобы побудить нарушителя общественного покоя починить/исправить свою технику.

Естественно, само по себе повышение штрафа ничего не даст, если любителей больших децибелов не будут регулярно «обилечивать». Предполагается, что системы замера уровня шума начнут появляться в Москве в следующем году, ну а затем они уже распространятся и по другим городам страны.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #мотоциклы
Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

AlexR1973
04:58
База будет говно, но красивая.
США и Италия объединяют усилия для строительства базы на Луне
Денис Мокрецов
03:52
Я не понял: что там запретили в некоторых штатах?
В США среди населения растёт недовольство из-за строительства дата-центров
Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter