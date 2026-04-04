Аномально снежная и морозная зима в средней полосе России очень резко и практически вровень с календарём сменилась весной. Причём достаточно тёплой, чтобы люди не только массово начали выходить на прогулки, но и менять автомобильные шины на летние. В уходящую субботу, 4 апреля, в Москве температура воздуха прогрелась до значений, обычно характерных для конца апреля, но никак не для его начала.
Так, согласно комментарию ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, который он дал агентству «РИА Новости», в субботу в Москве воздух прогрелся почти до 15 градусов выше нуля. Это почти на 7 градусов выше температурной нормы для этого периода года.
На этом майская погода, отметил Леус, пока отступает и передаёт эстафету погоде, характерной для апрельской климатической нормы: ожидаются похолодание, дожди, образование плотных облаков, а также порывистые ветры при достаточно зябкой температуре в районе +6—7 градусов по Цельсию.
Так что если вы поспешили отключать отопление или судорожно проверять работоспособность кондиционера в автомобиле, то пока можно сбавить темп.