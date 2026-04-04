Действительно, было настолько тепло, что в машине уже приходилось включать кондиционер.

Аномально снежная и морозная зима в средней полосе России очень резко и практически вровень с календарём сменилась весной. Причём достаточно тёплой, чтобы люди не только массово начали выходить на прогулки, но и менять автомобильные шины на летние. В уходящую субботу, 4 апреля, в Москве температура воздуха прогрелась до значений, обычно характерных для конца апреля, но никак не для его начала.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, согласно комментарию ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, который он дал агентству «РИА Новости», в субботу в Москве воздух прогрелся почти до 15 градусов выше нуля. Это почти на 7 градусов выше температурной нормы для этого периода года.

На этом майская погода, отметил Леус, пока отступает и передаёт эстафету погоде, характерной для апрельской климатической нормы: ожидаются похолодание, дожди, образование плотных облаков, а также порывистые ветры при достаточно зябкой температуре в районе +6—7 градусов по Цельсию.

Так что если вы поспешили отключать отопление или судорожно проверять работоспособность кондиционера в автомобиле, то пока можно сбавить темп.