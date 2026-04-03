Рост составил 11% от года к году. До показателей 2021 года, впрочем, ещё работать и работать.

Поставки несырьевой неэнергетической продукции из России за рубеж в прошлом году возросли на 11% и составили $163,6 млрд в денежном выражении. Об этом сегодня сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках своего выступления на Международном транспортно-логистическом форуме.

Источник изображения: ChatGPT.

Как отметил Чекушов, такой показатель свидетельствует о том, что российская продукция востребована на международном рынке, и спрос на неё не просто стабилен, а постоянно растёт.

Радоваться, надувать шарики и запускать фейерверки по этому поводу, впрочем, пока преждевременно. Дело в том, что данная статистика, как и многие другие экономические показатели в России, имеет точки отсчёта «до» и «после» событий 2022 года. Так, за 2021 год экспорт российской несырьевой неэнергетической продукции превысил $194 миллиарда, что стало рекордом, а в 2023 году уже составлял около $146 миллиардов. При несопоставимой крепости как доллара, так и рубля образца пятилетней давности относительно сегодняшних показателей.

Таким образом, работать в этом направлении есть куда, и развитие технологичных обрабатывающих производств в стране требуется продолжать семимильными шагами.