Теперь беспилотные автомобили смогут возить грузы из Москвы в Казань и Екатеринбург, и наоборот.

Нам это может нравиться или нет, но в относительно близкой перспективе инвестиция в собственное обучение управлению простыми грузовиками и грузовиками с прицепами (категории C и CE соответственно) перестанет быть экономически обоснованной. Связано это с тем, что идёт бум развития автономного (беспилотного) транспорта, и раньше всего он будет реализован именно на грузоперевозках, где транспортные компании смогут сэкономить баснословные деньги на заработных платах водителям.

Процесс идёт стремительно, и вот вчера днём в России было запущено движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток», связывающей Москву, Владимир, Казань и Екатеринбург, а в этом году протянущейся ещё и до Тюмени.

Пока что речь всё ещё идёт об экспериментальном режиме движения беспилотных грузовиков. До этого, напомним, автономные «фуры» могли колесить только по ЦКАД и М-11 «Нева». Эксперимент подразумевает, что на всякий случай в кабине присутствует водитель. Полностью беспилотный грузовик — пятого уровня автономности — в России планируют испытать в этом году.

Предполагается, что с законодательной и технической точек зрения допустить автономные грузовики на все российские дороги общего пользования можно будет в 2028 году. А к 2030 году их общее число рассчитывают довести до 4 тысяч. А дальше уже, как говорится, лиха беда начало.